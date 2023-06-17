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Fuat Uğur: Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nu ikna etmeye çalıştığı plan

tv100 yazarı Fuat Uğur, "Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nu ikna etmeye çalıştığı plan" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Dikkat ediyor musunuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiyi yeniden Atatürkçü fabrika ayarlarına döndürüyor. Aralarında pek çok tartışmalı ve şüpheli ismin bulunduğu danışmanlarının tamamını işten çıkarmasından tutun da grupta buram buram “Kuvâ-yi Milliye” kokan konuşması bunun işaretleri. Önceki gece Halk TV’de Abdüllatif Şener’in itirafı da her şeyin üzerine tüy dikti. Ne CHP’ye ne de Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermiş meğer CHP Milletvekili Abdüllatif Şener. Artık eski CHP’li vekil diyelim ona çünkü istifa etmiş. Barış Pehlivan şaşkınlıkla “Siz ilk turda CHP milletvekiliydiniz, nasıl Sinan Oğan’a oy verdiniz?” diye soruyor. Şener “Verdim” diyor. Bu kadar, VERDİM… O “Verdim” cevabındaki tonlama beni benden aldı. Açık söylemek gerekirse çok eğlenceliydi.

Asıl meseleye gelelim. Sular durulmuyor tabii partide. Malum, Ekrem İmamoğlu’nun yarattığı fırtınalı tartışmalar. Görüşüp duruyorlar baba-oğul-kutsal ruh.

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Fuat Uğur
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