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Fuat Uğur: Kiçir Hable-Kamışçık...

tv100 Gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Kiçir Hable-Kamışçık..." başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Asıl hikâyeleri, hem de en gerçek olanından, depremin yaşandığı bölgede; o acının, yıkımın tam ortasında kalanlar yazdı. Onlara uzanan ve bunun için gecesini gündüzüne katan, elini taşın altına koyan, ter akıtanlar da tanık oldu bu trajediye. Ama şu var ki dayanışmanın gücünü hep birlikte hissettiler; bir olmanın, tek yürek olmanın, millet olmanın gücünü.

Size o hikâyelerden birini anlatayım. İçindeyim çünkü.

Kütahya’nın Simav ilçesine gidin önce. Sonra 45 kilometre yol kat edip 1190 rakıma çıkıyorsunuz. Kiçir Göleti yakınlarında, Akdağ eteklerinde göreceksiniz, çevresi çam ormanlarıyla kaplıdır. 

Kiçir Hable’dir orası. Kiçir Köyü yani.

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Fuat Uğur
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