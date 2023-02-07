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Fuat Uğur: Kansızlık!

Tv100 Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, "Kansızlık!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Milletimizin başı sağ olsun. Kaybımız büyük, acımız sonsuz. Kaderimiz olan bu coğrafya, ancak 1999 depremiyle fark ettiğimiz ve ancak ondan sonra tedbirlerini almaya başladığımız üzere bizi hep hazırlıksız ve çürük binalarda yakaladı.

Pazartesi sabahı, insanlarımız derin uykularındayken 7,4 büyüklüğündeki deprem onları gafil avladı. Can kaybı hayli yüksek. Komşu ülkelerde bile yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmek, depremin şiddetinin büyüklüğünü bize zaten anlatıyor. tv100’ün derlediği bilgilere göre, son 100 yılın en büyük beşinci depremiymiş Kahramanmaraş Pazarcık merkezli bu deprem.

Ne yazık ki son 20 yılda yeni deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar değil, o tarihten önceki binalar yıkıldı tek tek. Kayıplarımızın yüzde 80’i o binalardan kaynaklı. Şanlıurfa’daki yedi katlı bir binanın tuzla buz oluşu gözümün önünden gitmiyor bir türlü. Allah’tan yıkılacağını anladıkları için etrafını çevirmiş ve bina sakinlerini dışarıya çıkarmış yetkililer.

Tabii her taraftan yardım çağrıları geldiği kadar, yardım etmek isteyen kuruluşlar, vatandaşlar ve diğer ülkelerin de sesini işitmek en azından bu ağır atmosferde mutluluk verici.


Yazının başlığının KANSIZLIK oluşuna bakarak ana konusunun sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ahlak yoksunu trollerden, teröristlerden bahsedeceğimi sanmayın.

Bildiğiniz KANSIZLIKTAN bahsedeceğim.

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Fuat Uğur
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