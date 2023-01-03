Fuat Uğur: İmdat soygun var!

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Geçen hafta o masadaki fotoğrafı görenler eminim çok umutlanmışlardır.

Masanın başında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iki yanında da rahat spor kıyafetiyle BİM CEO’su Galip Aykaç ile ŞOK, Migros ve A101 CEO’ları oturuyordu.

Bakan Mehmet Muş tarafından davet edilmişlerdi. Bu toplantı çok çok evvelden yapılmalıydı. Ama neyse, “Her işte bir hayır vardır, geç olsun güç olmasın” diyerek kendimizi teselli ettik ve rasyonel davranmaya çalıştık.

Toplantıdan sonra bir açıklama yapılmadı elbette. Ertesi gün ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, aralarında un, makarna, yağ, bakliyat, sebze-meyve ve deterjanın da yer aldığı bin üründe ocak ayı buyunca fiyatları sabitlediklerini bildirdi.



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Aslında ÖNCE İNDİRİM yapıp sonra sabitlemeleri gerekirdi ama ŞOK açıklamasına ahali yine de sevindi.

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