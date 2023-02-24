Fuat Uğur: Hac paraları tamam da Ege adalarında Yunan’a gidecek milyar dolarlar ne olacak?

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Irkları, etnisiteleri ve aidiyetleri yazmıyorum, konumuz dışında.

Bu ülkede yaşayan 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tamamı; dindar, muhafazakâr, laik, seküler, ateist, deist…

Ne kadar çeşitlilik varsa.

Yaşanan her kötü olayda elini taşın altına koyması gerekenler neden hep dindarlar ve muhafazakârlar olmak zorunda?

Neden onlar yaşam tarzlarından fedakârlıkta bulunmalı?

Dün de yazdım, Yüzyılın Felaketi olarak adlandırılan deprem sonucunda yaşanan trajedide, depremzedelerin yanında olanlar hep onlardı.

Ana akım kanallarının ortak yayınında yardım toplandı ama orada geçen yıl yüz milyarca lira kâr eden özel bankalar, zincir marketler, holdingler, Türkiye’nin en zengin ilk 500 kişisi bu kârlarının onda birini bile depremzedeler için kasalarından çıkarmadılar.

Yazılarımı okuyanlar bu konudaki hassasiyetimi biliyorlar.

Dün AYŞE SUCU’nun attığı bir tweeti okuyunca aynı şeyler aklımdan geçti.

Ayşe Sucu kendini profilinde “Sözcü Gazetesi Yazarı, İlahiyatçı-Edebiyatçı” olarak tanımlamış.

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