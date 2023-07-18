Fuat Uğur: FİL TERBİYESİ ve Beyaz Giysili Adamlar…

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın raporuna göre dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin serveti, geri kalan yüzde 99'luk kesimin servetinin toplamına eşit.

Türkiye, bu yüzde 1’lik küresel yönetim şebekesinin yönettiği dünyada kendisine bir yer açabilmek için çırpınıyor. Sanayi ve ulaştırma altyapısını son 20 yılda 50 yıl ileriye götürerek, Millî Savunma Sanayii’nde müthiş adımlar atarak bunu başardı. Ama sonuçta önünde kateteceği uzun bir yol var. Misal ürettiği ve yazılımı kendine ait müthiş Millî Muharip Uçağı’nın motoru ABD’den. Ülkemizin uçak motoru üretme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor ama yetişebilmesi 2033 yılını bulacak. Keza helikopterlerimizin, İHA ve SİHA’larımızın da durumu aynı.

Bağımsız, kendine yeten, diğer Batılı gelişmiş ülkelerle rekabet eder konuma gelebilecek bir ülke olabilmenin yapı taşları böyle döşeniyor. Ama bunu yaparken ülke içinde hem ekonomik hem de siyasi istikrar, huzur ve barış ortamı elzem, gerekli ve şart.

Gelgelelim ülkemizin şanssızlığı burada başlıyor.

Anlatayım mı terör ve FETÖ sorunundan başlayarak, yediğimiz darbelerden ve uğradığımız uluslararası ekonomik-finansal saldırılara kadar hepsini. Üstüne deprem, sel felaketi ve yangınları…

Tüm bunların üzerine tüy dikecek, yeryüzünde hiçbir ülkede olmayan bir felaket daha var:

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