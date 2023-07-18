GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Fuat Uğur: FİL TERBİYESİ ve Beyaz Giysili Adamlar…

tv100 yazarı Fuat Uğur, "FİL TERBİYESİ ve Beyaz Giysili Adamlar…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın raporuna göre dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin serveti, geri kalan yüzde 99'luk kesimin servetinin toplamına eşit.

Türkiye, bu yüzde 1’lik küresel yönetim şebekesinin yönettiği dünyada kendisine bir yer açabilmek için çırpınıyor. Sanayi ve ulaştırma altyapısını son 20 yılda 50 yıl ileriye götürerek, Millî Savunma Sanayii’nde müthiş adımlar atarak bunu başardı. Ama sonuçta önünde kateteceği uzun bir yol var. Misal ürettiği ve yazılımı kendine ait müthiş Millî Muharip Uçağı’nın motoru ABD’den. Ülkemizin uçak motoru üretme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor ama yetişebilmesi 2033 yılını bulacak. Keza helikopterlerimizin, İHA ve SİHA’larımızın da durumu aynı.

Bağımsız, kendine yeten, diğer Batılı gelişmiş ülkelerle rekabet eder konuma gelebilecek bir ülke olabilmenin yapı taşları böyle döşeniyor. Ama bunu yaparken ülke içinde hem ekonomik hem de siyasi istikrar, huzur ve barış ortamı elzem, gerekli ve şart.

Gelgelelim ülkemizin şanssızlığı burada başlıyor.

Anlatayım mı terör ve FETÖ sorunundan başlayarak, yediğimiz darbelerden ve uğradığımız uluslararası ekonomik-finansal saldırılara kadar hepsini. Üstüne deprem, sel felaketi ve yangınları…

Tüm bunların üzerine tüy dikecek, yeryüzünde hiçbir ülkede olmayan bir felaket daha var:

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fuat Uğur
ÇOK OKUNAN HABERLER
Ayşegül Akyüz Yahşi: Emeklileri ışığa boğacak bir "Şimşek" çaksın artık! Ayşegül Akyüz Yahşi: Emeklileri ışığa boğacak bir "Şimşek" çaksın artık!
Fuat Uğur: FİL TERBİYESİ ve Beyaz Giysili Adamlar… Fuat Uğur: FİL TERBİYESİ ve Beyaz Giysili Adamlar…
İsmail Saymaz: Durumsal farkındalık kaybı İsmail Saymaz: Durumsal farkındalık kaybı
SON HABERLER
Fuat Uğur: FİL TERBİYESİ ve Beyaz Giysili Adamlar… Fuat Uğur: FİL TERBİYESİ ve Beyaz Giysili Adamlar…
Ayşegül Akyüz Yahşi: Emeklileri ışığa boğacak bir "Şimşek" çaksın artık! Ayşegül Akyüz Yahşi: Emeklileri ışığa boğacak bir "Şimşek" çaksın artık!
İsmail Saymaz: Durumsal farkındalık kaybı İsmail Saymaz: Durumsal farkındalık kaybı
Hilal Kaplan: Cumhur İttifakı, muhalefetini de kendisi yapıyor Hilal Kaplan: Cumhur İttifakı, muhalefetini de kendisi yapıyor
Ali Karahasanoğlu: Saldım çayıra, Mevlam kayıra! Ali Karahasanoğlu: Saldım çayıra, Mevlam kayıra!
Barış Terkoğlu: ‘Erdoğan’ı öldüreceğiz’ mektubu Barış Terkoğlu: ‘Erdoğan’ı öldüreceğiz’ mektubu
Eticaret.com ile Sıfır Maliyetle E-Ticarete Adım Atın Eticaret.com ile Sıfır Maliyetle E-Ticarete Adım Atın
Yüzde 65 maaş zammı onaylandı! En düşük maaş artık 25.000 TL Yüzde 65 maaş zammı onaylandı! En düşük maaş artık 25.000 TL