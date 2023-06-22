Fuat Uğur: Faik Öztrak ve bir popo davasının anatomisi

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

CHP’nin atalarından torpilli Milletvekili ve Sözcüsü Faik Öztrak geçen yıl; 30 Nisan 2022 tarihinde sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelen eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin samimi bir fotoğrafını paylaşarak üstüne şu ifadeyi yazmıştı:

“Show me the money.”

Faik Öztrak, eski Bakan Nebati’nin yüz ifadesinden ve ellerini “dur bakalım” dercesine tutmasından yola çıkmış olmalı ki bu İngilizce deyimi kullanmış. Türkçesi mot a mot “Bana parayı göster” ama asıl anlamı şu:

“Önce parayı görelim.”

Alt okuması ve Öztrak’ın kastettiği şu:

“Parayı ver, ne istersen yaparım.”

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