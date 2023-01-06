Fuat Uğur: EYT AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın oylarına nasıl yansıdı?

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Sonunda çıktı çıkacak, oldu olacak derken milyonlarca insanı ilgilendiren, hatta insanların karar açıklandıktan sonra sokaklarda halay çekmesine neden olan EYT kabul edildi ve kapsamı açıklandı. Daha doğrusu birkaç güne kadar Meclis’te oylanarak resmen de kabul edilecek. Erken yaşta emekli olma hakkını kazananlar, maaşları günümüz gerçekliğinde görece az da olsa çok mutlular.

Şimdi tabii STAJ MAĞDURLARI ile benim gibi İNTİBAK SORUNU yaşayanlar sırada bekliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bütçeden karşılanamayacağını düşündüğü için önce karşı çıktığı EYT meselesini SGK’nın artık TEMİZ BİR SAYFA açmasını sağlamak için çözmeye karar verdiğinden beri bu konu konuşulmakta. Geçmişten, ta 1990’ların başından; Süleyman Demirel, Erdal İnönü ortaklığından ve dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kalan kötü bir miras.

AK Parti’nin kaderi bu. İktidar olduğundan bu yana eskinin beceriksiz siyasetçileri ve bürokratlarının kangren haline getirip orta yerde bıraktığı sorunları çöze çöze bugünlere geldi. İşe, Tasarrufu Teşvik Fonu’nda biriken 14 milyar lirayı vatandaşa ödemekle başladı, ardından Konut Edindirme Yardım Fonu’nda biriken 3,5 milyar lirayı da ödedi. Sonra 2001 krizinin yarattığı batık bankalardan kaynaklanan 140 milyar lirayı.



Tabii bir de IMF’ye olan 36,3 milyar lira borcu sıfırlamasını unutmayalım.

AK Parti’nin sırf bunlardan dolayı bile ülkeyi ne büyük yüklerden kurtardığının hakkını teslim edin. Kısaca muhalefetin hâlâ utanmadan “Yok biz istedik de çözüldü” mavralarının hiçbir kıymeti harbiyesi yok.

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