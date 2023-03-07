Fuat Uğur: Erken uyarı! Yaşananlar, yaşayacaklarınızın fragmanıydı

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Her şey kusursuz gidiyor derken Altılı Masa, üç gün önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir tekmesiyle yıkıldı ve yerle bir oldu. Ağzımız alışmış, deprem diyoruz.

Yıkıldı çünkü temeli sağlam değildi. Üstelik altı adet fay hattının geçtiği bir zemin üzerine, çürük çarık malzeme kullanılarak inşa edilmişti.

Akşener bununla yetinmeyip ağzına geleni söyledi. Olan bitenler gidişatın doğasına aykırıydı.

Belli ki bir şeyler olmuştu ve birileri yeni bir senaryoyu devreye sokmuştu.

Ne güzel demişler:

“Rüzgârsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır.”(*)

Her iki tarafın, özellikle CHP medyası ve kamuoyunun İYİ Partililere, Meral Akşener’e nasıl saydırdıklarını da burada yazamıyorum.

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