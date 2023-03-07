GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Fuat Uğur: Erken uyarı! Yaşananlar, yaşayacaklarınızın fragmanıydı

tv100 Gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Erken uyarı! Yaşananlar, yaşayacaklarınızın fragmanıydı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Her şey kusursuz gidiyor derken Altılı Masa, üç gün önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir tekmesiyle yıkıldı ve yerle bir oldu. Ağzımız alışmış, deprem diyoruz.

Yıkıldı çünkü temeli sağlam değildi. Üstelik altı adet fay hattının geçtiği bir zemin üzerine, çürük çarık malzeme kullanılarak inşa edilmişti.

Akşener bununla yetinmeyip ağzına geleni söyledi. Olan bitenler gidişatın doğasına aykırıydı.

Belli ki bir şeyler olmuştu ve birileri yeni bir senaryoyu devreye sokmuştu.

Ne güzel demişler:

“Rüzgârsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır.”(*)

Her iki tarafın, özellikle CHP medyası ve kamuoyunun İYİ Partililere, Meral Akşener’e nasıl saydırdıklarını da burada yazamıyorum.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fuat Uğur
ÇOK OKUNAN HABERLER
Muharrem İnce'den Dolar tahmini! 10 TL olacağını bilmişti yeni tahmini duyanın nutku tutulacak Muharrem İnce'den Dolar tahmini! 10 TL olacağını bilmişti yeni tahmini duyanın nutku tutulacak
Herkes bunu bekliyordu! Asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi açıklaması geldi Herkes bunu bekliyordu! Asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi açıklaması geldi
O tarihten sonra emekli olanlara ek zam! Maaşlara 4.125 TL eklenecek O tarihten sonra emekli olanlara ek zam! Maaşlara 4.125 TL eklenecek
Kuruşu kuruşuna hesaplara yatıyor! Emekliye karşılıksız, geri ödemesiz 8500 TL nakit destek Kuruşu kuruşuna hesaplara yatıyor! Emekliye karşılıksız, geri ödemesiz 8500 TL nakit destek
Emekliler o bankalara koşuyor! Bankalar oluk oluk para akıtıyor, güncel promosyon listesi açıklandı Emekliler o bankalara koşuyor! Bankalar oluk oluk para akıtıyor, güncel promosyon listesi açıklandı
Ak Parti'den nefes kesen hamle! Emekli Bayram ikramiyesine dokunuş yapıldı, bayram öncesi o rakama yükselecek Ak Parti'den nefes kesen hamle! Emekli Bayram ikramiyesine dokunuş yapıldı, bayram öncesi o rakama yükselecek
SON HABERLER
Mehmet Barlas: Tükürdüğünü yalayan pişkin muhalefet Mehmet Barlas: Tükürdüğünü yalayan pişkin muhalefet
Fuat Uğur: Erken uyarı! Yaşananlar, yaşayacaklarınızın fragmanıydı Fuat Uğur: Erken uyarı! Yaşananlar, yaşayacaklarınızın fragmanıydı
Taha Akyol: Uzlaşma iyidir Taha Akyol: Uzlaşma iyidir
Ali Karahasanoğlu: SP önünde İzmir marşı, altılı masanın kıvırtmaları! Ali Karahasanoğlu: SP önünde İzmir marşı, altılı masanın kıvırtmaları!
Talat Atilla: Israrla ''Akşener dönecek!'' diye yazdım, çünkü Kuşoğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu teklifini biliyordum! Talat Atilla: Israrla ''Akşener dönecek!'' diye yazdım, çünkü Kuşoğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu teklifini biliyordum!
Meral Akşener ne istedi, ne aldı? Saadet Partisi'nin kapısındaki "Mustafa Kemal'in askerleri" Meral Akşener ne istedi, ne aldı? Saadet Partisi'nin kapısındaki "Mustafa Kemal'in askerleri"
EYT promosyonları körükledi! Bankaların en son promosyon miktarları ne kadar oldu? EYT promosyonları körükledi! Bankaların en son promosyon miktarları ne kadar oldu?
Öğrencilere 9 ay 1200 TL ödeme yapılacak! Başvuran öğrenciler rahat edecek! Öğrencilere 9 ay 1200 TL ödeme yapılacak! Başvuran öğrenciler rahat edecek!