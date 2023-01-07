Fuat Uğur: Erdoğan’ın gölgesini kendi cüssesi sanan milletvekilleriyle 2023 olmaz

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

AK Parti’de 2023 seçimleri için milletvekili adayı olmak isteyenlere yönelik çalışma, geçen yılın Eylül-Ekim aylarında başladı. AK Parti Genel Merkezi’nden alınan bilgilere göre, öne çıkan isimler için 81 ilde anket çalışması yürütüldü. Genel Merkez yönetimi bir yandan mevcut milletvekillerinin performansını ölçtü, bir yandan da "yeni isimler, yeni yüzler" konusunda araştırma yaptı. Belirtildiğine göre, parti yönetimi vatandaşın beklentileri üzerine sahada yürütülen çalışmalardan yola çıkarak raporlar da hazırladı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere.

Çalışmaları organize edenler, mevcut milletvekillerinin ve aday olacakların performansını nasıl ölçüyorlar dersiniz? Misal TBMM’ye devamlılık kaç puan? Sahada çalışma ve vatandaşla iyi bir iletişim, onların taleplerini Genel Merkez’e doğru yansıtma, bu konuda takipçi olma, ilgili olduğu alanda literatürü izleme, konumunu kullanıp çıkar elde etmeme (dürüstlük), seçmenle ilişkilerinde kibirli olmama, olaylara doğru teşhis koyma, ağzından çıkanı kulağı duyma, yenilikleri takip edip öneriler sunma, siyasi gelişmeleri iyi analiz edip sosyal medyayı doğru kullanma gibi kriterler puanlamaya dâhil mi?

Çok şey mi istedim?

Hayır, değil. Daha epey var. Kolay değil öyle.



Yukarıdaki kriterlerin hepsi VATANDAŞIN BEKLENTİSİ ile doğrudan doğruya örtüşüyor. Ve tamamı teşkilat yöneticileri için de geçerli.

Ben bazı istisnalar dışında son dönem milletvekilleri ve yöneticileri için çok müspet sözler söyleyemeyeceğim açıkçası. Derin bir hayal kırıklığı içindeyim. Başlıktaki gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın toplumdaki karşılığını arkasına alarak, onun gölgesini kendi cüssesi sanarak kasım kasım kasılan, ekâbirleşmiş bir milletvekili profilini bu parti tabanı hak etmiyor.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN