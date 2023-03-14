Fuat Uğur: En yeni anket sonucu ve Muharrem İnce’nin CHP’ye koştuğu şart!

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Kıran kırana bir seçim yarışı başladı.

Altılı Masa İttifakı da tıpkı Cumhur İttifakı gibi genişleme çabaları içinde. İstanbul burjuvazisinin “Crème de la crème”i TÜSİAD’ın ana aksı, Altılı Masa’dan ayrılan Meral Akşener’e öyle bir ayar çekti ki İYİ Parti’den istifa eden on binlerce üyenin acısı bunun yanında çok hafif kaldı. Meral Hanım, kulağından tutularak, yerden yere vurduğu ve “Millet iradesini artık temsil etmiyor, noter masası” diyerek kalktığı masaya yeniden oturtuldu.

Ama bu durum sadece Meral Akşener’e değil Altılı Masa’ya ve bileşenlerine de epey kan kaybettirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu çıkışın ardından Sol Parti ve TİP ile görüşmesi ise “Halil İbrahim Sofrası”na iki kursak daha katmaktan başka işe yaramadı.

İşte, tam bu günlerde Muharrem İnce’nin Memleket Partisi gündeme geldi. Malûm, İnce ve Memleket Partisi’nin, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifakı söz konusuydu. Muharrem İnce geçen hafta bu ittifaktan ayrıldı. Açıklamasında “Ben kimsenin yedek adayı değilim” diyordu. Kastettiği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Mansur Yavaş’ı aday olarak önermesiydi. Oysa Özdağ daha önce de aynı açıklamayı yapmış ve İnce sesini çıkarmamıştı.

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