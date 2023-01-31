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Fuat Uğur: Cumhur İttifakı’nda genişleme sinyalleri

Tv100 Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, "Cumhur İttifakı’nda genişleme sinyalleri" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Cumhur İttifakı cephesinde önümüzdeki bir iki hafta içerisinde çok önemli ve ilginç gelişmelere tanık olabiliriz.

İttifaka yeni katılımların olabileceğine dair aldığım bilgilerden anladığım kadarıyla süreç bir hayli ilerleme kaydetmiş.

Görüşmeler her iki tarafta da kesintisiz devam etmekte.

Cumhur İttifakı’ndaki karar verici mekanizma belli. AK Parti ve MHP. Dolayısıyla da her iki partinin liderleri olan Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli.

Katılımcı parti beraberinde yeni partileri de sürükleyebilecek gibi görünmekte. Ancak adı geçen siyasi parti içinde giderilmesi gereken bazı pürüzler var, onlar da hızla çözümleniyor. Öte yandan katılımcı partide bazı sürpriz isimlerin de olduğunu şimdiden belirtelim ki heyecanı tam olsun.

Kısaca süreç her iki tarafın müzakere etmesi ve anlaşmasından sonra açıklanacak.

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Fuat Uğur
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