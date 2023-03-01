Fuat Uğur: Bir dakika! Kimin parası kime veriliyor?

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Günlerdir Kızılay hakkında yazıp çiziyorum, herkes yazıyor.

Kurumu savunuyoruz, sırtlanlara yem olmasın istiyoruz.

Çünkü KIZILAY hepimizin…

Dünkü yazımda Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile yaptığım görüşmeyi bu sütunlardan paylaştım.

Kendisine “Depodaki 2 bin 50 çadırı neden Ahbap’a sattınız” diye sormuştum ve o da şöyle yanıtlamıştı:

“Bu 2 bin 50 çadır da uluslararası kuruluşa gidecekken sevkiyatı durdurduk ve zaten deprem bölgesine göndermek üzere planladık. Tam o sırada Ahbap tarafından sipariş gelmiş. Yetkililerimiz de bölgeye gönderileceği için 'Ha biz götürmüşüz, ha onlar' düşüncesiyle onlara vermişler. Maliyetinden satış yapıldı. Satıştan elde edilen parayla da tekrar hammadde alınıyor doğal olarak ve çadır üretimine devam ediliyor.”

Gayet makul değil mi?

Ama dün akşam bir baktım, CNN Türk’te Ahmet Hakan Coşkun’un programına çıkmış, “Parayı geri vermeyi düşünüyor musunuz” sorusuna “Düşünebiliriz” diye cevap veriyor.

Bir dakika Kerem Bey!

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