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Fuat Uğur: Ayın en sevilen videosunda Kemal Bey'i izlediniz, dağılın abi…

tv100 Gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Ayın en sevilen videosunda Kemal Bey'i izlediniz, dağılın abi…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Seçim yaklaştıkça daha belirgin hale geldi. Twitter yeni algoritmasıyla iktidar siyasetçilerini ve iktidara yakın isimlerin hesaplarını “görünmez” kılarak muhalif hesapların milyonlarca beğeni ve görüntülenme almasını sağlıyor.

Kendi hesaplarımdan biliyorum. Tüm yazarlara bakıyorum hepsi aynı şeyi söylüyor. “Sana özel” ya da “Takip ettiklerin” adı altında, karşına ne kadar muhalif hesap varsa onu getiriyorlar. Yazılarını sürekli okuduğum ve paylaştığım yazarları, hesapları asla göremiyorum. Takip etmemi önerdikleri de bu ve benzeri hesaplar.

Öyle bir karalama, algı oluşturma kampanyası var ki Twitter buna son vermediği takdirde devam etmesinin hiçbir anlamı yok.

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Fuat Uğur
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