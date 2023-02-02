Fuat Uğur: Abla-Kardeş Türkiye’nin üzerine toprak dökecekler

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Eğer başarabilirlerse.

Bu yüzden var güçleriyle ve tüm husumetleriyle asılıyorlar.

Her türlü kontrata hazırlar. Plan büyük, Masa’ya dayatılacak, olmazsa bağımsız. Gerekirse gemileri yakmaya kararlı.

MHP’yi ele geçiremedi, ayrılıp parti kurdu. Sonra “Ben milliyetçi ve ülkücüyüm” diyerek oy devşirmeye çalıştı. Yalan olduğunu hemen anladık. İlk işaretini kardeşi dağda olan teröriste, “Kahvaltı yapabiliriz, misafire kapımız açıktır” mesajlarıyla verdi ama tepkiler gelince biraz geri çekti pozisyonunu. Şimdi “Tam zamanı” deyip, Diyarbakır ziyaretinde kan dökücü, katliamcı bir terör örgütü olan PKK’nın adını ağzına almadan, bu örgüt ile TSK’yı, jandarmayı ve polisi eşitleyerek, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" sözlerini sarfetti.



Şimdiye kadar hiçbir siyasetçi böyle akıl almaz bir vaatte bulunmadı.

Eski değil bu söylem, bir hafta öncesine ait.

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