GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Fuat Uğur: Abla-Kardeş Türkiye’nin üzerine toprak dökecekler

Tv100 Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, "Abla-Kardeş Türkiye’nin üzerine toprak dökecekler" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Eğer başarabilirlerse.

Bu yüzden var güçleriyle ve tüm husumetleriyle asılıyorlar.

Her türlü kontrata hazırlar. Plan büyük, Masa’ya dayatılacak, olmazsa bağımsız. Gerekirse gemileri yakmaya kararlı.

MHP’yi ele geçiremedi, ayrılıp parti kurdu. Sonra “Ben milliyetçi ve ülkücüyüm” diyerek oy devşirmeye çalıştı. Yalan olduğunu hemen anladık. İlk işaretini kardeşi dağda olan teröriste, “Kahvaltı yapabiliriz, misafire kapımız açıktır” mesajlarıyla verdi ama tepkiler gelince biraz geri çekti pozisyonunu. Şimdi “Tam zamanı” deyip, Diyarbakır ziyaretinde kan dökücü, katliamcı bir terör örgütü olan PKK’nın adını ağzına almadan, bu örgüt ile TSK’yı, jandarmayı ve polisi eşitleyerek, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" sözlerini sarfetti.


Şimdiye kadar hiçbir siyasetçi böyle akıl almaz bir vaatte bulunmadı.

Eski değil bu söylem, bir hafta öncesine ait.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fuat Uğur
ÇOK OKUNAN HABERLER
Fuat Uğur: Abla-Kardeş Türkiye’nin üzerine toprak dökecekler Fuat Uğur: Abla-Kardeş Türkiye’nin üzerine toprak dökecekler
Akif Beki: Bir değil iki değil Sayın Diyanet! Akif Beki: Bir değil iki değil Sayın Diyanet!
Fehmi Koru: Son dönemece girilirken yine yanlış yapılmasın diye bir çaba fark ediliyor.. Vebal CHP’nin sırtında… Fehmi Koru: Son dönemece girilirken yine yanlış yapılmasın diye bir çaba fark ediliyor.. Vebal CHP’nin sırtında…
Abdulkadir Selvi: Erdoğan muhalefet milletvekillerine neden çağrı yaptı Abdulkadir Selvi: Erdoğan muhalefet milletvekillerine neden çağrı yaptı
Ahmet Taşgetiren: ‘85 milyonun Cumhurbaşkanı’ Ahmet Taşgetiren: ‘85 milyonun Cumhurbaşkanı’
Ali Karahasanoğlu: Bir örnek Karar’dan, bir örnek Kamalak’tan! Ali Karahasanoğlu: Bir örnek Karar’dan, bir örnek Kamalak’tan!
SON HABERLER
Ali Karahasanoğlu: Bir örnek Karar’dan, bir örnek Kamalak’tan! Ali Karahasanoğlu: Bir örnek Karar’dan, bir örnek Kamalak’tan!
Akif Beki: Bir değil iki değil Sayın Diyanet! Akif Beki: Bir değil iki değil Sayın Diyanet!
Abdulkadir Selvi: Erdoğan muhalefet milletvekillerine neden çağrı yaptı Abdulkadir Selvi: Erdoğan muhalefet milletvekillerine neden çağrı yaptı
Mahmut Övür: Babacan neyi deşifre etti? Mahmut Övür: Babacan neyi deşifre etti?
Fehmi Koru: Son dönemece girilirken yine yanlış yapılmasın diye bir çaba fark ediliyor.. Vebal CHP’nin sırtında… Fehmi Koru: Son dönemece girilirken yine yanlış yapılmasın diye bir çaba fark ediliyor.. Vebal CHP’nin sırtında…
Fuat Uğur: Abla-Kardeş Türkiye’nin üzerine toprak dökecekler Fuat Uğur: Abla-Kardeş Türkiye’nin üzerine toprak dökecekler
Ahmet Taşgetiren: ‘85 milyonun Cumhurbaşkanı’ Ahmet Taşgetiren: ‘85 milyonun Cumhurbaşkanı’
Yeni slogan 'BAY BAY KEMAL' 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri... Yeni slogan 'BAY BAY KEMAL' 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...