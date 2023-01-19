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Fuat Uğur: 14 Mayıs tarihi Küresel Şer İttifakı’na atılmış bir tokat!

Tv100 Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, "14 Mayıs tarihi Küresel Şer İttifakı’na atılmış bir tokat!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü konuşmasında Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950’de, yıllarca süren CHP liderliğindeki ceberut tek parti rejimine karşı verdiği mücadelede kazandığı seçim zaferine göndermede bulunarak, 2023 seçimlerinin tarihini işaret etti.

Artık kesinleşti, seçimler 14 Mayıs’ta yapılacak.

Çok da makul ama bu tarihin böylesine anlamlı bir seçim zaferinin yıldönümüne denk getirilmesi hayli mühim.

Muhtemelen, muhalefeti hazırlayan ajans ve arkasındaki Küresel Merkez aparatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerini işittiğinde “Tüh, ters algı olsun diye biz kullanmalıydık bu sloganı” diye hayıflanmıştır. Öyle ya, YETER SÖZ MİLLETİNDİR diye haykıran adam, sonuçta 20 yıldır iktidarda, karşısındakiler de muhalefette. Bu yüzden “Biz yıllardır muhalefetteyiz ve iktidara gelmek için bu sloganı kullanmak en çok bizim hakkımız” diye ağlaşabilirler şimdi.


Muhalefet, Erdoğan’ın bu sloganı kullanmaktaki amacını anlamazlıktan gelse de gerçek apaçık ortada.

Terör aparatlarıyla ve onları destekleyen muhalefetteki siyasal uzantılarıyla yıllardır ülkemize, milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı’na kumpas üstüne kumpas düzenleyen, onu düşürmek için her türlü ahlaksızca ekonomik manipülasyonu uygulayan, 40 yıldır iktidara hazırladıkları FETÖ terör örgütüne 15 Temmuz’da darbe yaptırmaya kalkışan, 1980’den beri büyütüp besledikleri PKK terör örgütü ile ülkemizin enerjisini ve parasal kaynaklarını tüketen, güneyimizdeki ülkeleri parçalayıp oralarda PKK’ya garnizon devleti kurdurmaya çalışan, Doğu Akdeniz’de milli çıkarlarımızı gasp etme girişiminde bulunan, kardeş Azerbaycan halkına verdiğimiz destekten, Rusya-Ukrayna savaşında izlediği dengeci politikadan dolayı bize yaptırım planlayan KÜRESEL ŞER İTTİFAKI ile onlara sırtını dayayan muhalefete atılan bir TOKAT aynı zamanda 14 Mayıs tarihi. Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950’de kazandığı seçim zaferinde kullandığı YETER SÖZ MİLLETİNDİR sloganının yer aldığı afişlere dikkat ederseniz, orada DUR diyen, ancak daha fazla ileri gidilirse, Osmanlı tokadına dönüşecek olan bir EL görürsünüz. İşte o el, MİLLETİN ELİ olarak sembolik bir değer kazanıyor bugün.

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Fuat Uğur
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