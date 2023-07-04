Fuat Uğur: 100 bin dolar için yıllık 20 bin dolar faiz verilir mi?

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

Bu bilgiyi geçen gün bir tanıdıktan öğrenince şaşırıp kaldım.

100 bin dolara yıllık 20 bin dolar faiz.

İnanılmaz bir rakam. “Ciddi misin?” diye sordum, doğruladı.

Hangi bankalar olduğunu da söyledi. Birine test etmek için bizzat gittim. Üzgün bir sesle “Maalesef o uygulamamız kısa süre devam etti ve çok yeni kaldırdık” dediler.

İlan edilmemiş, kulaktan kulağa yayılan bir uygulama ve faiz oranı.

Paradan para kazanmanın dibine vurulmuş anlayacağınız. Üstelik 20 bin dolar faizini peşin ve cash olarak alıyorsun. Sonra onu da yıllık faize yatırıyorsun, bir 5 bin dolar da ondan götürüyorsun, yine nakit. Etti mi sana 25 bin dolar.

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