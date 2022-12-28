Fuat Bol: Bir de İstanbul halkına sorun

İşte Fuat Bol'un yazısı:

İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı!

Ne İmamoğlu’ymuş da bizim haberimiz yokmuş! Türkiye’mizin en gözde ili İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günden beri, adından konuşuluyor, gündem yapılıyor, tartışılıyor ve hepsinden önemlisi algı oluşturuluyor.

Kendisini, Beylikdüzü’nden, daha o ilçeye belediye başkanı olmadan, müteahhit olarak tanıyoruz. Trabzonlu ailesi de müteahhit. Siyasi kişiliği merkez sağa yatkın olmasına karşın, Beylikdüzü’nde mahut sağ partilerden kendisine yer bulamayınca, CHP’li olmuş birisi.

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