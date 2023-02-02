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Fehmi Koru: Son dönemece girilirken yine yanlış yapılmasın diye bir çaba fark ediliyor.. Vebal CHP’nin sırtında…

Gazeteci Fehmi Koru, "Son dönemece girilirken yine yanlış yapılmasın diye bir çaba fark ediliyor.. Vebal CHP’nin sırtında…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fehmi Koru'nun yazısı:

“Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile parti binalarına giderek görüştü” haberini işittiğinde, pek çok kişinin, benim içimden geçen hislere benzer bir ferahlama duygusuna kapıldığına eminim.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile görüşmesini de beklerim Saadet liderinin.

Hepsinden sonra da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na uğrarsa hiç şaşırmam.

Gerekirse bir daha, sonuç alamazsa bir defa daha görüşmeli.

Temel Bey, bir önceki seçimin (2018) öncesinde de, eskiden ‘mekik diplomasisi’ diye adlandırılan türden ziyaretlerde bulunarak, o zamanın vahim yanlışını önlemeye çalışmıştı.

Bu defaki ziyaretler de benzer bir misyonla ilgili olabilir.

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Fehmi Koru
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