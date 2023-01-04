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Fehmi Koru: Seçim tarihi erkene alınacak alınmasına da, iktidar adayını mı değiştirecek?

Gazeteci Fehmi Koru, "Seçim tarihi erkene alınacak alınmasına da, iktidar adayını mı değiştirecek?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fehmi Koru'nun yazısı:

Şaşırmayın, iş, yazımın başlığındaki sonuca dayanabilir. İktidar cumhurbaşkanı adayını değiştirmek zorunda kalabilir.

Ben burada “Erken hatta baskın seçim kapıda” yazdıkça dudak bükenler, dünden itibaren, kendileri “Galiba erken seçim olacak” beklentisini telaffuz etmeye başladılar. 

Dün ne oldu da fikir değişti?

Evet, tam da öyle; fitili ateşleyen, iktidarın küçük ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında, “İster zamanında ister erken yapılsın biz seçime hazırız” cümlesini kullanması oldu.. 

Bahçeli’nin çıkışlarıyla 2002 ve 2018 seçimlerinin tarihlerini erkene aldıran siyasi kişilik olduğunu hatırlayanlar, demek ki, seçimin erkene alınabileceğini kabul edebilmek için onun bu yeni çıkışını bekliyorlarmış…

Herhalde Devlet Bahçeli ile AK Parti genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki ikili görüşmelerin son zamanlarda sıklaşması da kanaatin değişmesinde önemli bir payın sahibidir. İktidarın büyük ortağının sözcüleri, Numan Kurtulmuş ile Ömer Çelik de, seçime değinirken ‘erken’ sözcüğünü telaffuz etmiş, ancak onlara fazla kulak verilmemişti. MHP lideri ile birlikte onların sözleri de değer kazanmış oldu.

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Fehmi Koru
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