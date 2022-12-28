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Fehmi Koru: Muhalefet nihayet cumhurbaşkanı adayı konusunu konuşmaya başladı.. Aranan formül bulunmuş olabilir mi?

Gazeteci Fehmi Koru, "Muhalefet nihayet cumhurbaşkanı adayı konusunu konuşmaya başladı.. Aranan formül bulunmuş olabilir mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fehmi Koru'nun yazısı:

Uzaktan görünene bakılırsa, iktidar cephesini oluşturan Cumhur İttifakı’nın, rakibi Millet İttifakı’na dönük duaları kabul görecek gibi. Muhalefetin merkezini oluşturan altı partili ittifaktan ha bugün ha yarın dağılacağı görüntüsü alınıyor çünkü.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da o ittifakın içerisinde ve dün ondan “İki liderin bu masayı dağıtmaya hakkı yok” açıklaması geldi.

‘İki lider’ diye andığı, CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti’nin genel başkanı Meral Akşener.

Davutoğlu’nun içinde ‘dağıtma’ sözcüğü de geçen açıklamasını yaptığı dün, Kılıçdaroğlu ile Akşener sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

‘Sürpriz’, çünkü Ankara/Ahlatlıbel’de buluştukları duyulana kadar, görüşecekleri, her iki liderin dünkü programları içerisinde yer almıyordu.

Akşener ile buluşabilmek için, Kılıçdaroğlu’nun, bir TV programını iptal etmek zorunda kaldığı anlaşılıyor.

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