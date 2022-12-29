Fehmi Koru: Bir seçmen olarak seçime az bir süre kalmışken oyumu nasıl kullanacağım üzerine düşüncelerim…

İşte Fehmi Koru'nun yazısı:

Sonuçta ben de bir seçmenim. Oy kullanabileceğim yaşa eriştiğimden beri demokratik görevimi yerine getirip oy kullanıyorum. Zamanında yapılacak olursa beş ay sonra, beklediğim gerçekleşir ve iktidar ‘baskın seçim’ yoluna giderse o vakit, yine sandık başına gidip oyumu kullanacağım.

Her seçmen gibi, sandık başına gittiğimde ne yönde oy kullanacağıma karar vermeme yardımcı olacağı düşüncesiyle, gelişmeleri takip ediyor, konuya ilişkin yazıları okumaya, yorumları dinlemeye çalışıyorum.

Ne yalan söyleyeyim, okudukça ve dinledikçe aklım karışıyor.

Her yazı ve her yorumda bana yön gösterecek yönler de bulabiliyorum, kafa konforumu bozup yolumu şaşırtabilecek değerlendirmelerle de karşılaşabiliyorum.

Sağolsun, bazı firmalar yaptıkları kamuoyu araştırmalarının raporlarını gönderiyorlar, gönderme zahmetine katlanmayanların çalışmaları da bir yolunu bulup elime geçiyor. Her birini kanaatlerimi test etme amacıyla didik didik ediyorum.

Ayrıntıya girdiğimde onlarda da benzer bir tabloyla karşılaştığımı itiraf ederim.

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