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Fehmi Koru: “Acı, kan, ter ve gözyaşı” sözü eden yok, politikacılar parlak bir gelecek vaadiyle oy talep ediyor

Gazeteci Fehmi Koru, "“Acı, kan, ter ve gözyaşı” sözü eden yok, politikacılar parlak bir gelecek vaadiyle oy talep ediyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Fehmi Koru'nun yazısı:

Her demokratik ülkede iktidar da vardır, muhalefet de. Demokrasilerde iktidar partiler arasında gider gelir; bugünün iktidarı yarın muhalefete düşebildiği gibi, muhalefeti de bir bakmışsınız iktidar oluvermiş…

İktidar demokrasilerde hizmet yeridir.

‘Ateşten gömlek’ dense yeridir iktidara…

İmkanların ister istemez sınırlı, buna karşılık taleplerin alabildiğine bol olduğu ortamlarda, ateşten gömleği giymek cesur insanların işidir.

Bizde günümüz iktidarı cesur insanlara sahip.

Öyle olmalı ki, 20 yılı aşkın süredir ülkeyi yönetenler, bu görevi ilanihaye sürdürmek istediklerini belli ediyorlar. Yanı başımızda savaşlar var, bütün ekonomileri etkileyen bir büyük afet halinde salgın yaşandı, içeride sorunlar bir sarmal halinde herkesi etkiler boyutlarda ve böyle bir iç ve dış ortamda, iktidarda bulunanlar, bir ifadeyle ‘beş yıl daha’ ve fakat niyet olarak 2070’lere kadar ülkeyi kendileri yönetmek istiyor.

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Fehmi Koru
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