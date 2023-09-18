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Fatih Erbakan şeriat mi istiyor? Erbakan bugün Kaftancıoğlu'nun has adamı olurdu... Hadi Özışık yazdı

İnternethaber Yayın Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Hadi Özışık 'Fatih Erbakan şeriat mı istiyor?' başlıklı yazısında Erbakan'ın şeriat istiyor iftiralarına verdiği zeka özürlü birine anlatır gibi tane tane anlattığı yanıtını yorumlayıp köşesine taşıdı.

Fatih Erbakan şeriat mi istiyor? Erbakan bugün Kaftancıoğlu'nun has adamı olurdu... Hadi Özışık yazdı

Gazeteci Hadi Özışık'ın bu hafta köşesinde karşı tarafın akla hayale gelmeyen iftiralarına maruz kalan Fatih Erbakan yer aldı. Özışık, 'Erbakan "ilkeli siyaset" yapıyor çünkü... Günü kurtarmak için değil... Geleceğe damga vurmak için...' ifadelerini kullandı. 

Geçtiğimiz günler TV100'de Kübra Par'ın konuğu olan Fatih Erbakan, "Şeriat mı istiyorsunuz?" sorusuna 'Ortada "şeriat istiyoruz" gibi bir ifademiz yokken, geçmişte de yok şimdi de yok. Böyle bir yaygara çıkarıldı. Biz milletin derdiyle dertlenip, ekonomiyi konuşalım, hayat pahalılığını konuşalım diyoruz, bu gibi sunni gündemler oluşturuluyor. Bizim böyle bir talebimiz yok, biz de çok şaşırdık... Şeriat kelimesi ağzımızdan çıkmamış, açıklama yaptık, hukuki haklarımızı arayacağız. Taliban zihniyetininin İslam'a uygun olmadığını, bizim düşüncemize uygun olmadığını hep söyledik söylüyoruz. İslam'a en büyük zararı Taliban zihniyeti veriyor... Bizim böyle bir düşüncemiz olabilir mi? Babama yapılanın bir benzeri yapılıyor. Yeniden Refah Partisi'nin yükselişinden rahatsız olanlar bu yalanları üretiyor...' yanıtını verdi. 

Özışık, 'Zihniyet hep aynı... Bir tarafta "helalleşme" çığlıkları, bir tarafta iftira, yalan, dolan... Kendinden olmayanları, kendilerini desteklemeyenleri, kendilerine ortak olmayanları, ya gerici ilan ediyorlar, ya da Taliban... Fatih Erbakan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu gibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mücahit" ilan etseydi, ondan daha iyisi olmazdı...  Cumhur İttifakı'na omuz vermeseydi, Erdoğan'ın yeniden seçilmesine katsı sağlamasaydı, Fatih Erbakan bugün Canan Kaftancıoğlu'nun da en "has adam"ı olurdu...' dedi.

Hadi Özışık yazısının devamı için >>> 

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