Ersin Çelik: ‘Saadet’lilerin çıkmazı: Erdoğan mı Altılı Masa mı?

İşte Ersin Çelik'in yazısı:

Pazartesi günkü “Saadet Partisi sessiz sedasız bir kez daha bölündü” başlıklı yazıyı, Saadet cephesindeki gelişmeleri yazacağımı belirterek bitirmiştim.

Bu yazının odağında iki isim olacak. Milli Gazete eski yazarı İdris Cevahir ve geçtiğimiz günlerde AK Parti’ye katılan Saadet Partisi eski GİK üyesi ve eski Eyüp İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu. Saadet’teki görevinden el çektirilmesinin ardından Ustaosmanoğlu’nun AK Parti’ye katılması üzerine İdris Cevahir, çok yakından bildiği ve felsefesine derinden hâkim olduğu Milli Görüş siyasetinin geldiği noktayı ele alan bir yazı kaleme aldı. Bu yazı herhangi bir platformda yayımlanmadı ancak elden ele dolaştı ve özellikle de Saadet Partisi teşkilatlarında çok fazla ilgi gördü. Mevcut durumdan rahatsız bazı Saadet Partililer, Cevahir ile röportaj yapmamı istedikleri yönünde mesajlar attılar. Milli Gazete’deki yazılarını ilgiyle okuduğum İdris Cevahir ile en kısa zamanda yüz yüze görüşeceğiz. Ancak dün, yeni AK Partili Emre Ustaosmanoğlu ile görüştüm. Bu arada soru-cevap da yapmış olduk. Emre Ustaosmanoğlu ile röportaja geçmeden önce bir değerlendirme yapmak istiyorum.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN