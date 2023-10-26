GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Erdoğan'dan dünyaya Filistin resti! İsrail'e tarihi uyarı! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bu hafta 'Erdoğan’dan dünyaya Filistin resti' başlıklı yazısında AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını köşesine taşıdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin grup toplantısında İsrail'e tepki göstererek gitmekten vazgeçtiğini açıklayan ve "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını yorumladı.

Selvi, köşesine taşıdığı konuşma için, "Daha önce sabır taşı çatlamak üzere demiştim. Erdoğan için “Ey İsrail” deme günleri yaklaşıyor, diye uyarmıştım. İşte o gün geldi. Erdoğan, Erdoğan’dan beklenen konuşmayı yaptı" dedi. İşte Selvi'nin yazısının bazı bölümleri: 

İSRAİL’E TARİHİ UYARI

Erdoğan, İsrail’i devlet gibi davranmamakla, bir örgüt gibi hareket etmekle suçlamıştı. Haklı da çıktı. Bu kez de ”Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, çünkü Batı’nın sana borcu çok. Ama Türkiye’nin sana borcu yok” deyince milletvekilleri ayakta alkışladılar. İkinci Dünya Savaşı’nda 4 milyon Yahudi’yi katledenler, bu katliama seyirci kalanlar, borçlarını Filistin üzerinden ödedi. Ama o zaman bizim diplomatlarımız Yahudileri katliamdan kurtarmak için çaba gösteriyordu. Bizim borcumuz yok. Alnımız açık. Elimizde kan yok. O nedenle bunu söylemek hakkımız.

500 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’e bunu hatırlattı. “İsrail yönetimi güvenliği 10 bin kilometre ötede değil, Türkiye başta olmak üzere bölgesindeki komşularında aramalıdır. Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler, yarın kendi evlerindeki yangını söndürmek için pılısını pırtısını toplayıp gittiğinde, İsrail halkının güven ve merhamet arayacağı ilk yer, tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi yine Türkiye olacaktır” dedi. 500 yıl önce olduğu gibi, bugün de yarın da sığınacak güvenli bir liman ararsanız Türk milleti burada. 

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından üzerinde durulacak noktalardan biri de Hamas’la ilgili sözleriydi. Erdoğan, “Tüm Batı, Hamas’ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur” dedi.

Abdulkadir Selvi yazısının devamı için >>>

abdulkadir selvi abdulkadir selvi hürriyet köşe yazısı abdulkadir selvi köşe yazıları recep tayyip erdoğan filistin gazze hamas israil
ÇOK OKUNAN HABERLER
Fehmi Koru bu bir kulis yazısıdır deyip duyurdu: Belki Gazze için toplanıp Cumhuriyeti kutlarlar Fehmi Koru bu bir kulis yazısıdır deyip duyurdu: Belki Gazze için toplanıp Cumhuriyeti kutlarlar
“Sen nasıl terör örgütü değil dersin” diyenlerin YPG, PYD, PKK, FETÖ gibi örgütlere olan tavrı! Ahmet Hakan yazdı “Sen nasıl terör örgütü değil dersin” diyenlerin YPG, PYD, PKK, FETÖ gibi örgütlere olan tavrı! Ahmet Hakan yazdı
SON HABERLER
“Sen nasıl terör örgütü değil dersin” diyenlerin YPG, PYD, PKK, FETÖ gibi örgütlere olan tavrı! Ahmet Hakan yazdı “Sen nasıl terör örgütü değil dersin” diyenlerin YPG, PYD, PKK, FETÖ gibi örgütlere olan tavrı! Ahmet Hakan yazdı
Fehmi Koru bu bir kulis yazısıdır deyip duyurdu: Belki Gazze için toplanıp Cumhuriyeti kutlarlar Fehmi Koru bu bir kulis yazısıdır deyip duyurdu: Belki Gazze için toplanıp Cumhuriyeti kutlarlar
100. değil asıl 101. yılın nasıl kutlanacağı önemli 100. değil asıl 101. yılın nasıl kutlanacağı önemli
TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı cumartesi günü açılıyor TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı cumartesi günü açılıyor
Organize sanayilerde Türkiye başarılı oldu Organize sanayilerde Türkiye başarılı oldu
Ankette İstanbul ve Ankara seçimleri için ne çıkıyor Ankette İstanbul ve Ankara seçimleri için ne çıkıyor
Türkiye’nin Ortadoğu politikasında değişiklik yok İlk hedef ‘hemen ateşkes’ Türkiye’nin Ortadoğu politikasında değişiklik yok İlk hedef ‘hemen ateşkes’
Kılıçdaroğlu’na açık mektup Kılıçdaroğlu’na açık mektup