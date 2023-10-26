Erdoğan'dan dünyaya Filistin resti! İsrail'e tarihi uyarı! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin grup toplantısında İsrail'e tepki göstererek gitmekten vazgeçtiğini açıklayan ve "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını yorumladı.

Selvi, köşesine taşıdığı konuşma için, "Daha önce sabır taşı çatlamak üzere demiştim. Erdoğan için “Ey İsrail” deme günleri yaklaşıyor, diye uyarmıştım. İşte o gün geldi. Erdoğan, Erdoğan’dan beklenen konuşmayı yaptı" dedi. İşte Selvi'nin yazısının bazı bölümleri:

İSRAİL’E TARİHİ UYARI

Erdoğan, İsrail’i devlet gibi davranmamakla, bir örgüt gibi hareket etmekle suçlamıştı. Haklı da çıktı. Bu kez de ”Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, çünkü Batı’nın sana borcu çok. Ama Türkiye’nin sana borcu yok” deyince milletvekilleri ayakta alkışladılar. İkinci Dünya Savaşı’nda 4 milyon Yahudi’yi katledenler, bu katliama seyirci kalanlar, borçlarını Filistin üzerinden ödedi. Ama o zaman bizim diplomatlarımız Yahudileri katliamdan kurtarmak için çaba gösteriyordu. Bizim borcumuz yok. Alnımız açık. Elimizde kan yok. O nedenle bunu söylemek hakkımız.

500 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’e bunu hatırlattı. “İsrail yönetimi güvenliği 10 bin kilometre ötede değil, Türkiye başta olmak üzere bölgesindeki komşularında aramalıdır. Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler, yarın kendi evlerindeki yangını söndürmek için pılısını pırtısını toplayıp gittiğinde, İsrail halkının güven ve merhamet arayacağı ilk yer, tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi yine Türkiye olacaktır” dedi. 500 yıl önce olduğu gibi, bugün de yarın da sığınacak güvenli bir liman ararsanız Türk milleti burada.

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından üzerinde durulacak noktalardan biri de Hamas’la ilgili sözleriydi. Erdoğan, “Tüm Batı, Hamas’ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur” dedi.

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