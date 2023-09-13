Erdoğan hesap sordu! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadi Selvi bu haftaki yazısında 12 Eylül ve yeni anayasa çağrısı konuları başta olmak üzere kaleme aldığı yazısında 'Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye darbe anayasasıyla yönetiliyorsa bu Türk siyasetinin ayıbıdır.' ifadelerini kullandı.

Selvi, 12 Eylü darbesini 'Ama benim için hüzündür eylül.12 Eylül darbesidir. Demokrasi şehidi Menderes’in idamıdır. Her 17 Eylül sabahı yüreğimde bir sızı ile uyanırım.' bu sözlerle dile getirdi. İşte Selvi'nin yazısının öne çıkan bölümleri:

ERDOĞAN HESAP SORDU

'Burada Erdoğan’ın hakkını teslim etmek istiyorum. Bu benim için tarihi bir sorumluluk olur. Sezar’ın hakkı Sezar’a... Darbecilerden hesap sorma cesaretini Erdoğan gösterdi. Darbecilerin yargılanıp idam cezasına çarptırıldığını gördük. Türkiye’de idam kaldırıldığı için müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Rütbeleri söküldü.'

ERDOĞAN KARARLI

Sadece sempozyumdaki konuşması değil, Erdoğan yeni anayasa konusunda kararlı. Meclis açıldıktan sonra AK Parti yeni anayasa için partilerin kapısını çalacak. İktidar-muhalefet ayrımı yapmadan siyasetin yeni anayasayı birinci gündem maddesi yapması gerekir. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye darbe anayasasıyla yönetiliyorsa bu Türk siyasetinin ayıbıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi, “12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, 1982 darbe anayasasıdır”.

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