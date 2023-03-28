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Erdoğan Aktaş: Nursema'nın isyanı

tv100 Gazetesi yazarı Erdoğan Aktaş, "Nursema'nın isyanı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Erdoğan Aktaş'ın yazısı:

Bir kez daha gördük ve anladık ki, bir TV dizisi dahi Türkiye’yi ikiye bölmeye, kutuplara ayırmaya yetiyor. Benim izlediğim tek dizi olan "Kızılcık Şerbeti"nden söz ediyorum.

Dizinin son bölümünün final sahnesi çok çarpıcıydı. Başkasını sevdiği halde muhafazakâr ailesinin zoruyla, aynı dünya görüşüne sahip başka bir muhafazakâr ailenin oğluyla evlendirilen Nursema’nın (Ceren Yalazoğlu Karakoç) isyanını izledik.

Nursema, aile baskısıyla evlendirildiği gün kocası tarafından şiddete uğramış, kocasının ailesi tarafından olup biteni anlatmaması için baskı altında tutulmuş ve bu sırada yaşadığı her şeyin muhakemesini yapıp, hakkını arama yolunu seçmiş, Ceren Yalazoğlu Karakoç’un muhteşem oyunculuğu ile herkesin gönlünü fetheden bir karakter.

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Erdoğan Aktaş
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