Erdoğan Aktaş: Muharrem İnce de CHP listelerinden milletvekili olabilir

İşte Erdoğan Aktaş'ın yazısı:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi, parti içinde heyecan yarattı. Grup toplantısından önce Kılıçdardoğlu’nu, CHP’nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ı Meclis’te ağırladı.

Üç tecrübeli siyasetçi hem Kılıçdaroğlu’nu adaylığından dolayı tebrik etti hem de seçim sürecini konuştu.

Bu arada konuşulan konulardan biri de oluşturulacak milletvekili listelerinde Altılı Masa’yı oluşturan partilerin, CHP listelerinden seçime girecek olması. Bu durum tüm partilerde bir tartışma konusu olmakla birlikte özellikle CHP’de sıkıntı.

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