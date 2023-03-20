Erdoğan Aktaş: Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na: Diğer genel başkanlar varsa, ben yokum!

İşte Erdoğan Aktaş'ın yazısı:

Altılı Masa’yı devirdikten sonra İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcıları olacak” teklifiyle tekrar Masa’ya dönmüş, yine bağırışmaların koridorlarda yankılandığı bir toplantı gerçekleşmiş ama sonuçta imzalar atılmış ve Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanmıştı.

Hatırlayacaksınız, 13 Mart’ta yine bu sayfadan, “Meral Akşener kandırıldı mı?” başlıklı yazımda, İYİ Parti liderinin nasıl ikna edildiğini, cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacağını söyleyerek gittiği Saadet Partisi Genel Merkezi’ndeki son toplantıda hangi manzarayla karşılaştığını, neden kandırıldığını hissettiğini, hatta Masa’daki diğer liderlere sesini yükselttiğini, sonrasında kendisini de cumhurbaşkanı yardımcıları listesine yazdırdığını ve özellikle Mansur Yavaş’a çok gönül koyduğunu, Mansur Yavaş’ın da Meral Hanım’a, “Böyle olduğunu ben de bilmiyordum” dediğini yazmıştım.

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