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Erdoğan Aktaş: Kılıçdaroğlu ve Akşener herkesten gizli buluştu mu?

tv100 Gazetesi yazarı Erdoğan Aktaş, "Kılıçdaroğlu ve Akşener herkesten gizli buluştu mu?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Erdoğan Aktaş'ın yazısı:

Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyen Meral Akşener’in Masa’yı devirmesinin ardında herkes aynı soruyu soruyor: “Ne yani bu zamana kadar iki lider aday hakkında hiç mi konuşmadı?”

Masa’nın dağıldığı gün, İYİ Parti’nin yöneticilerine ben de sordum. Hemen hemen hepsi aynı yanıtı verdi. İYİ Parti’nin önemli bir ismi, yemin billah ederek o son toplantıya kadar aday ismi üzerinde konuşulmadığını söyledi.

Türkiye’nin siyasal iletişim alanında tartışmasız en önemli isimlerinden Prof. Dr. Nuran Yıldız, Masa’nın dağılma olayından sadece üç gün önce iki liderin kahvaltıda buluşmasını hatırlatarak, “O kahvaltıda adaylık konuşulmaması hayatın doğal akışına aykırı değil mi” diye soruyor.

Aslında olay bu kadar basit ve net. O tarihe kadar hiç konuşulmamış olması gerçekten de hayatın akışına ters.

Böyle bir şey mümkün mü? Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu her ortamda adaylığına vurgu yapan konuşmalar yapıyor, diğer yandan İYİ Parti yetkilileri Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarına ters açıklamalar yapıyor. Ayrıca Meral Akşener her ortamda Altılı Masa’nın olası adayı hakkında türlü açıklamalar yapıyor.

Peki bu aşamaya nasıl gelindi?

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Erdoğan Aktaş
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