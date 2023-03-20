Engin Ardıç: Yanarsınız oğlum siz

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Lafı hiç oburtmadan bopurtmadan söyleyelim: Çok kritik bir gün geliyor.

Bu seçim yalnızca bir seçim değildir.

Çok çok kritik bir dönemeçtir.

İktidar kazanırsa mesele yok.

Muhalefet kazanırsa Türkiye bölünür.

*** PKK ve HDP bölünmek yanlısı.

Diğerleri de onlara her türlü tavizi verecek...

Ki zaten Amerika'nın da Avrupa'nın da istediği başka bir şey değil...

Bölünmüş ve küçülmüş bir Türkiye fena halde işlerine geliyor.

Kürtler "özerklik" istiyorlar.

Öyle birkaç bakanlık falan değil... İstekleri bitmeyecek.

"Yerel demokrasi" istiyorlar, ne demektir bu?

"Yetki ve kaynak devrinin güvence altına alındığı, yerel...

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