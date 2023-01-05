Engin Ardıç: Seçmenin kadar konuş

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Erdoğan'ın oyu şu kadar yükseldi, Kılıçdaroğlu'nun oyu bu kadar düştü değil konumuz.

"Küçük partilerin" içler acısı sefaleti.

Optimar şirketi bir araştırma yapmış...

Masanın ayaklarına bakalım:

Deva Partisi yüzde 1.1 çıkıyor!

Gelecek Partisi de yüzde 0.9...

Saadet Partisi ikisinin arasında, net yüzde 1.

Bunların "aksesuar" oldukları bir gerçek.

Ama seslerinin gereğinden fazla çıktıkları da bir gerçek.

Muhalif basın ve de sanal siteler bunları allayıp pulluyorlar.

Sanki çok önemli partilermiş ve adamlarmış gibi hababam yaldızlıyorlar.

Bununla ne elde etmeyi umuyorlar?

Bunlara oy sağlamayı mı?

Hayır, masanın masa sanılmasını istiyorlar.

İkili deseler olmayacak, iki buçuklu deseler hiç olmayacak.

Kalabalık görünsün ki ciddiye alınsın...

Örneğin, yakın zamana kadar kimsenin adını bilmediği, yüzünü görmediği Gültekin diye bir genç adam "siyasi lider" diye pazarlansın... Demeçler falan da versin... Televizyonda görünsün...

Ve bunlar iktidara gelirlerse "bakanlık makanlık" koparacaklar!

Olmadı, cumhurbaşkanı yardımcılığı...

Ya da, cumhurbaşkanının danışacağı (sözünden çıkmayacağı!) bir kurul...

Yüzde 1 oyla koalisyon ortaklığı dünyanın hangi ülkesinde vardır?

Çatladığı halde masaya alınmayanlar var...

"Alternatif ittifak kuracağız" deyip hepten gülünç olanlar var...

Örneğin bakınız, Zafer Partisi yüzde 2.3 görünüyor.

Masanın aksesuarlarından fazla!

Onunla ittifak kurmak için yanıp tutuşan Memleket Partisi de yüzde 1.2...

"Kursa ne olacak, kurmasa ne olacak?" sorusunun yanıtı yok tabii.

Yeniden Refah Partisi yüzde 0.7...

Oran iyice düştü...

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