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Engin Ardıç: Nafile hayatlar

Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç, "Nafile hayatlar" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Stalin meğerse bizde yanlış tanınmış!
Milyonlarca insanın katili zalim bir diktatör... Böyle tanıtılmış.
Meğerse böyle değilmiş!
Aslında nasıl olduğunu pek söylemiyorlar, anlayış bekliyorlar...
İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde bizi tehdit etmişler...
Boğazlardan üs istemişler...
Bu da yetmemiş, Kars ve de Ardahan!
Bu olay ülkemizin kaderinde birinci derecede rol oynamış, Türkiye'nin hızla Batı dünyasına yönelmesine yol açmış, yaratılan korkuyla içeride sol siyaset sürekli ezilmiş, ABD'ye üsler verilmiş, NATO'ya girilmiş... Giriş o girişmiş...
Böyle pazarlamaya çalışıyorlar.
Meğerse kabahat Stalin'in değil, Molotof'unmuş.
Stalin, Türk dostluğuna önem verirmiş.
Tevfik Rüştü Aras demiş ki...

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Engin Ardıç
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