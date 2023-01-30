Engin Ardıç: Haybeciler

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Metaverse diye sanal bir yer var, duymuştunuz.

Orada arsa bile satıyorlar, hem de İstanbul'dan.

İsterseniz parasını bastırıp Dolmabahçe Sarayı'nı bile alabilirsiniz.

Ne güzel kendinizi kandırırsınız...

Parayı sokağa atmanın ayrı bir zevki olsa gerek...

Sora çok dövünürsünüz ama güleriz.

***

Bu Metaverse denilen sanal muhabbette mağaza açan Türk perakendeciler de varmış!

Reklam olsun diye yapıyorlar, bu nedenle biz de isim vermeyeceğiz.

"Geleceğin dünyasında yerlerini alıyorlarmış", öyle diyorlar.

Nasıl bir dünya bu? Sanal ortamda mal satacaklar, ceket falan.

Parayı bastırıp alanlar onu giyebilecekler mi? Hayır.

Arsası varsa, sarayı varsa, ceketi de olsun enayinin, kime ne?

Üstelik "sanal gezinti" olanakları da sunuyorlarmış:

Gökyüzünde "sanal balina" üzerinde gezme, hazine avı...

Kendine bir "avatar" uyduruyorsun, "senin adına" yapıyor bunları tabii.

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