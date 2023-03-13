Engin Ardıç: Gülünçlü komedya

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Otuz altı parti... Hayırlı olsun.

Otuz altısı girecek, biri kazanacak.

Otuz beşini ciddiye alan yok.

Var canım, bir tane daha... Hepsi o kadar.

Neler var içlerinde... Demokrasi ve Atılım Partisi... Emek Partisi... Gelecek Partisi... Genç Parti bile var.

Güç Birliği Partisi... O nedir yahu?

Hak ve Özgürlükler Partisi... Halkın Kurtuluş Partisi...

Milli Yol Partisi... Türkiye Değişim Partisi... Yenilik Partisi...

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi... Bak bunu sevdim.

İki tane ayrı komünist partisi: Türkiye Komünist Partisi başka, Türkiye Komünist Hareketi başka.

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