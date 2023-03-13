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Engin Ardıç: Gülünçlü komedya

Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç, "Gülünçlü komedya" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Otuz altı parti... Hayırlı olsun.
Otuz altısı girecek, biri kazanacak.
Otuz beşini ciddiye alan yok.
Var canım, bir tane daha... Hepsi o kadar.
Neler var içlerinde... Demokrasi ve Atılım Partisi... Emek Partisi... Gelecek Partisi... Genç Parti bile var.
Güç Birliği Partisi... O nedir yahu?
Hak ve Özgürlükler Partisi... Halkın Kurtuluş Partisi...
Milli Yol Partisi... Türkiye Değişim Partisi... Yenilik Partisi...
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi... Bak bunu sevdim.
İki tane ayrı komünist partisi: Türkiye Komünist Partisi başka, Türkiye Komünist Hareketi başka.

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Engin Ardıç
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