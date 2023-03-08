Engin Ardıç: Gelemezler gelememekte olanlar

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Canı sıkılan cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istermiş...

Meral Hanım... Temel Bey... Ali Bey... Ahmet Bey... Gültekin Bey...

Bu da yetmiyor: Şimdi de Ekrem Bey... Mansur Bey...

Bu kadar çok yardımcı hangi işlerde yardımcı olacaklarmış? Orası belli değil.

Gözlerimiz yardımcı olarak "daha küçük siyasileri" de arıyor: Yüzde 1 alacak partilerin başkanları... Çünkü yukarıda saydığımız adamların bundan fazla alacakları kesin değildir.

Bundan ne fayda umuyorlar?

Maksat koltuk olsun.

İsterseniz bir de Kürt vatandaş katınız HDP'den, şenlik tamamlansın.

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