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Engin Ardıç: Gelemezler gelememekte olanlar

Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç, "Gelemezler gelememekte olanlar" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Canı sıkılan cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istermiş...
Meral Hanım... Temel Bey... Ali Bey... Ahmet Bey... Gültekin Bey...
Bu da yetmiyor: Şimdi de Ekrem Bey... Mansur Bey...
Bu kadar çok yardımcı hangi işlerde yardımcı olacaklarmış? Orası belli değil.
Gözlerimiz yardımcı olarak "daha küçük siyasileri" de arıyor: Yüzde 1 alacak partilerin başkanları... Çünkü yukarıda saydığımız adamların bundan fazla alacakları kesin değildir.
Bundan ne fayda umuyorlar?
Maksat koltuk olsun.
İsterseniz bir de Kürt vatandaş katınız HDP'den, şenlik tamamlansın.

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Engin Ardıç
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