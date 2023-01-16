Engin Ardıç: Eh bu da pazartesi eğlencesi

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

İyi Parti mizah şaheserleri yaratıyor.

Çok önemli gerçekleri dile getiriyorlar... "Ateş yakar" ya da "Su ıslatır" falan da diyebilirlerdi.

Slogan atıyorlar: "Devlete millet yakışır."

Peki şu an Türkiye'yi yönetenler hangi millettendir?

Uzaylı olabilirler mi?

Onları kim seçmiştir, Andromeda sakinleri mi?

Meral Hanım kendi resmini de koydurmuş:

"Millete başbakan yaraşır." Bu demektir ki cumhurbaşkanı yakışmaz.

Ne yani, padişah mı yakışacaktı?

Hayır. Cumhurbaşkanı olur ama göstermelik... Şöyle orta yaşlı, kır saçlı, hafif göbekli, emekli bir bürokrat olur. Örneğin bir paşa... Genelkurmay başkanlığından gelecek...

Ya da Anayasa Mahkemesi'nden.

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