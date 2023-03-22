Engin Ardıç: Başınıza gelecek çok

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Artık kimse katakulli yapmıyor. Her şey çok açık ve net.

Kılıçdaroğlu, "HDP'nin taleplerinin uygun olduğunu" söylemiş...

O kalabalık masa bunları kabul etmiş!

Kayyum atamayacakmış...

Kürt sorununun çözüm adresi Meclis'miş...

Burada ince bir çelişki yatıyor tabii...

Yeterli oy çıkmazsa çamura yatabilir...

Üst tarafı bla bla...

Ama Kürtçe'ye de "saygı gösterecekmiş"...

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