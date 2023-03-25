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Engin Ardıç: Balığa çıkarız

Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç, "Balığa çıkarız" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Ne yapayım, seviyorum bu saçmalıkları...
Hangi aday kaç imza toplamışmış?
İki aday var, gerisi aksesuvar.
Ama sanki "umarı" varmış gibi her gün yazıyorlar...
Her gün yan yana çıkıyor resimler...
Her gün merakla izliyoruz maç sonuçları gibi.
Muharrem İnce mesela, ilk gün 28 bin, ikinci gün 51 bin... Azıcık "küsuratı" da yok değil.
İnce'ye 3 gün içinde 50 bin oy daha!
Maşallah.
Alıyor, ha gayret...
Fatih Erbakan da 27 binden 46 bine çıkmış.
Ötekiler hepten konu mankeni...
Doğu Perinçek 6 binden 11 bine...
Üç günde 9 bin 90 oy daha! (Attım ha.)
Sinan Oğan 25 bini bulmuş.
Buna karşılık Ahmet Özal 237'den, evet sadece oradan,...

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Engin Ardıç
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