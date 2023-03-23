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Engin Ardıç: Acıklı komedya

Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç, "Acıklı komedya" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

On sekiz kişi başvurmuş...
Bunlardan üçü reddedilmiş!
Cem Uzan, parti başkanı Hakan Uzan... Birileri daha, Hürrem Ayaz...
Hem üzüldük hem güldük.
Kurula başvuruları "bizzat" yapmamışlar.
Adaylık vekil ücreti yatırılmamış...
Hakan 555 bin lira yatırmış ama buna da el konulabilecekmiş...
Cem "Ben cumhurbaşkanı olacağım" demişti...
Hayırlısıyla 2028, olmazsa 2033'e inşallah.
Otuz yıl önce de dışişleri bakanı olmak istiyordu...
Bu arada yaşlar ne oluyor?

*** Başka kaybedenler de var tabii.
"Evrak eksikliği" yapanlar var: Fatih Erbakan, Ahmet Özal, İrfan Uzun...

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Engin Ardıç
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