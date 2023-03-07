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Emre Kongar: Uygarlık ve demokrasi kazanacak!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, "Uygarlık ve demokrasi kazanacak!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerin

İşte Emre Kongar'ın yazısı:

Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığı ilan edildi.


“Masanın ayağını kırdı” denilen Akşener, masaya bir-iki ayak daha mı ekledi?

“Darbe yedi” denilen “Millet İttifakı” daha mı güçlendi?

Durum tam belli değil.

Ama seçimi mutlaka “Demokrasi” ve “Uygarlık” kazanacak... Çünkü seçmen kimi istemediğini biliyor!

CHP’nin sağa açılarak “Çok Partili Rejimi” kurmak projesi 1 Kasım 1945’de İsmet İnönü’nün Meclis’i açış konuşmasıyla başlamıştı.

Bu sütunda Çok Partili Rejim’in öyküsünü ve toprak ağalığı ile tarikatçılığa dayalı sağ partiler ile 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinin emperyalizmin de desteğiyle, Demokratik Rejimi nasıl tahrip ettiğini, dincileştirdiğini, birçok kez yazdım. 1945’ten itibaren süren bu hazin “Demokrasi Mücadelesi” bugün 78 yaşında

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Emre Kongar
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