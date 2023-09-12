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Eliniz mecbur Mansur Yavaş’ı destekleyeceksiniz! Ahmet Hakan yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugün 'Mansur Yavaş üzerinden Akşener’i köşeye sıkıştırmak' başlığıyla kaleme aldığı yazısında Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ı Ankara için aday göstereceğinin kesinleşmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Mansur Yavaş partimizin adayıdır” diyerek bu adaylığı resmen ve alenen ilan etmesiyle birlikte Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan,' Yavaş üzerinden Akşener’i köşeye sıkıştırmak' olarak yorumladı. 

EVET EMRİVAKİ YAPTIK 

'Valla Meral Hanım, hiç kusurumuza bakma. Biz Ankara’da adayımızı belirledik, açıkladık, ilan ettik. Size sormaya da hiç lüzum görmedik. Bundan sonrası artık sizin bileceğiniz iş. Pazarlık, ittifak arayışı falan yok. Eliniz mecbur Mansur Yavaş’ı destekleyeceksiniz. Nasıl olsa Ankara’da ayrı bir aday çıkarmaya cesaret edemezsiniz. Evet, emrivaki yaptık. Evet, faka bastırdık.'

Ahmet Hakan yazısının devamı için >>> 

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