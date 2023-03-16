Elif Çakır: “Varız diyorlar ama devlet hâlâ yok”

İşte Elif Çakır'ın yazısı:

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin otuz yedinci gününü, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu ile birlikte, büyük yıkıma uğrayan Hatay’da geçirdim.

Günler geçti, haftalar geçti, bir ay geride kaldı, ikinci aydan hafta aldı ama Hatay’da zaman sanki 6 Şubat 2023 tarihinde donmuş, deprem dün olmuş, kıyamet sanki dün kopmuş gibi.

Depremin nasıl bir felakete dönüştüğünü, burada nasıl bir trajedi yaşandığını, hayatta kalan insanların hâlâ nasıl bir çaresizlik içinde olduğunu, acıların hala nasıl taptaze olduğunu anlamak için buraları görmek gerekiyormuş.

Enkazlar öylece duruyor, taş üstünde taş kalmamış, yer yarılmış binalarının bazılarının alt katlarını yutmuş, yerle bir olmuş siteler var, yana eğilmiş ha yıkıldı ha yıkılacak binalar o kadar çok ki. Depremin ilk günlerinden farkı, sadece enkazların başında yakınlarını bekleyen insanlar ve enkazların altından yükselen çığlıklar yok…

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN