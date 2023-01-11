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Elif Çakır: Muhtar bile olamaz demişlerdi, bugün Türkiye tarihinin en kudretli cumhurbaşkanı ama

Karar Gazetesi Yazarı Elif Çakır, "Muhtar bile olamaz demişlerdi, bugün Türkiye tarihinin en kudretli cumhurbaşkanı ama" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Elif Çakır'ın yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’deki 7. Anadolu Medya Ödülleri’nde yaptığı konuşmada bir kısım medyanın 28 Şubat döneminde muhtıracıların haber bülteni gibi yayın yaptıklarını söyledi. Hatta kendisiyle ilgili meşhur “muhtar bile olamaz” manşetini ve o dönem yargısının okuduğu bir şiir sebebiyle “mahkûmiyet ve siyasi yasak” kararı verdiğini hatırlattı. Ama Erdoğan bu kez eski Türkiye dönemi hatırlatmaları yaparken “inanabiliyor musunuz, bunlar yaşandı” hayret cümlesini kurmadı.
Şu sözünün altını özellikle çizdim:

“Okuduğumuz bir şiir sebebiyle hakkımızda verilen mahkeme kararını ‘muhtar bile olamayacak’ manşetleriyle adeta kutlayan gazeteler gördük. Ne oldu? O kadar ufkunuz dar, o kadar kısır ki ‘muhtar bile olamaz’ dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu.” (4 Ocak)

Erdoğan’ın cümlesini ben şöyle tamamlayayım, evet Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı oldu, hatta bütün yetkileri elinde toplayacak şekilde bir anayasa değişikliği yaparak ülkenin hükümet sistemini değiştirdi ve devletin bütün yetkilerine sahip, denetimden, kontrolden, sorgudan, sualden münezzeh güce sahip kudretli bir Cumhurbaşkanı oldu.

Evet, “Muhtar bile olamaz” demişlerdi ama Erdoğan bugün...

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Elif Çakır
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