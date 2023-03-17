GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Elif Çakır: ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyenleri şuraya alalım…

Karar Gazetesi Yazarı Elif Çakır, "‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyenleri şuraya alalım…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Elif Çakır'ın yazısı:

Tane tane yazalım, önceki gün Urfa, Adıyaman ve Malatya’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur gerekli tedbirler alınmadığı için sele dönüştü, insani ve kurumsal hataların birleşmesiyle sel faciaya dönüştü, 16 insanımız hayatını kaybetti.

Urfa valisi yaptığı açıklamada şöyle diyor:

“Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime…”

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Elif Çakır
ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası hesabı olanlara duyurdu! 15 bin TL ödenecek Ziraat Bankası hesabı olanlara duyurdu! 15 bin TL ödenecek
Son Dakika Kamu Bankaları İhtiyaç Kredisi faiz oranlarını değiştirdi Son Dakika Kamu Bankaları İhtiyaç Kredisi faiz oranlarını değiştirdi
Ev almak isteyenlere müjde! İŞ Bankası cazip konut kredisi kampanyası Ev almak isteyenlere müjde! İŞ Bankası cazip konut kredisi kampanyası
Bu Yardıma Her Aileden En Az Bir Kişi Mutlaka Başvurmalı! Aile Bakanlığı Açıklama Yaptı Bu Yardıma Her Aileden En Az Bir Kişi Mutlaka Başvurmalı! Aile Bakanlığı Açıklama Yaptı
Halkbank günlük 13 TL'ye ödemeyle ihtiyaç kredisi veriyor Halkbank günlük 13 TL'ye ödemeyle ihtiyaç kredisi veriyor
Dolar arttı, Türkiye vuruldu! Büyüme beklentisi yerini cari açığa bıraktı! Merkez Bankası’ndan açıklamalar Dolar arttı, Türkiye vuruldu! Büyüme beklentisi yerini cari açığa bıraktı! Merkez Bankası’ndan açıklamalar
SON HABERLER
EYT promosyonları değişti! EYT’liler banka promosyonlarını ne zaman alacak? EYT promosyonu ne kadar olacak? EYT promosyonları değişti! EYT’liler banka promosyonlarını ne zaman alacak? EYT promosyonu ne kadar olacak?
Araç sahiplerine kötü haber, karar alındı! Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Araç sahiplerine kötü haber, karar alındı! Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
O banka Ramazan ayında evleri rahat ettirecek! Ramazan alışverişlerinize büyük avantaj! O banka Ramazan ayında evleri rahat ettirecek! Ramazan alışverişlerinize büyük avantaj!
Hilmi Daşdemir: HÜDAPAR ve Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na etkisi ne olur? Hilmi Daşdemir: HÜDAPAR ve Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na etkisi ne olur?
Elif Çakır: ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyenleri şuraya alalım… Elif Çakır: ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyenleri şuraya alalım…
Akif Beki: Muhalefete siyaset yaptırmama ucuzlukları Akif Beki: Muhalefete siyaset yaptırmama ucuzlukları
Zafer Şahin: Reklamsız kardeşlik Zafer Şahin: Reklamsız kardeşlik
Ali Karahasanoğlu: Apo posteri önünde konuşanlar, HÜDAPAR’ı suçluyor! Ali Karahasanoğlu: Apo posteri önünde konuşanlar, HÜDAPAR’ı suçluyor!