Elif Çakır: İktidarımız mutabık kalmış!

POPÜLER YAZILAR
TALAT ATİLLA İmamoğlu, Akşener'in kendisini kullandığını düşünüyor! Gelecek Partisi seçimlere girmeyecek! TÜRKTIME MAHMUT ÖVÜR Depremzedeler seçime nasıl bakıyor? Sabah Gazetesi FEHMİ KORU Cumhurbaşkanı ile iktidar ortağı partinin liderinin gittiği ilde aynı gün deprem oldu.. Bunun anlamı gözden kaçmamalı… Fehmi Koru AHMET HAKAN Hiçbir yere sığamamak Hürriyet Gazetesi SONER YALÇIN Yalana duyulan ihtiyaç Sözcü Gazetesi SALİH TUNA TKP’yi başörtüsünden vurmak Sabah Gazetesi ALİ KARAHASANOĞLU Dün “rant-kâr”, bugün “riskli/güvensiz bina, çaresizlik-ölüm”! Yeni Akit Gazetesi