Elif Çakır: İktidarımız mutabık kalmış!

İşte Elif Çakır'ın yazısı:

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik birkaç gün önce yine ‘not tutuyoruz’, ‘defter tutuyoruz’ dilerek parmak sallama tarzında bir açıklama yaptı. Bulunduğu aralıksız 20 yıllık aralıksız iktidar makamının ihtişamı bazı gerçekleri görmesine engel olabilir, dolayısıyla kendisine şu gerçeği hatırlatmaktan büyük mutluluk duyarım. Defter tek taraflı tutulan bir şey değildir, vatandaşın defter tuttuğu gerçeğini hatırında tutmasında fayda var ve daha da önemlisi vatandaşın defteri iktidarın defterini daima alt eder.

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Çelik’in 15 Şubat tarihli açıklamasında benim dikkatimi çeken, asıl yazmak istediğim husus şu sözleri oldu:

“Kahramanmaraş merkezli depremlerin devletlerin gücü ve kapasitesini aşan bir afet olduğu konusunda herkes mutabık kaldı.”

Evet, aynen böyle söyledi, buyurun dikkatle bir kez daha okuyun.

Çelik, Maraş merkezli 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin devletlerin gücü ve kapasitesini aşan bir afet olduğu konusunda “herkes”in mutabık kaldığını açıklıyor!

Herkes!

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