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Elif Çakır: İktidar devleti yemiş…

Karar Gazetesi Yazarı Elif Çakır, "İktidar devleti yemiş…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Elif Çakır'ın yazısı:

Dün depremin dokuzuncu günüydü, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Resmi verilere göre can kaybımız 35 bini aştı, enkaz altında hala kurtarılmayı bekleyen canlarımız var. Umutlar tükenmiş değil, mesela Adıyaman’da 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin depremin 198’inci saatinde, Hatay’da 26 yaşındaki Emine Akgül 201’inci saatinde sağ kurtarıldı. Bu satırların yazıldığı saatlerde arama kurtarma ekiplerimiz Maraş’ta üç kız kardeş, 17 yaşındaki Şevval Zeynep, 15 yaşındaki Hayriye Zişan ve 12 yaşındaki Ecrin’e ulaşmak için koridor oluşturmuşlardı. İnşallah bu üç kız kardeşten de güzel haberler alırız, Allah onları sevdiklerine bağışlar.

35 bini aşan can kaybı, bir haftayı geride bıraktık ama can kaybında sayının nerelere yükseleceğini henüz bilmiyoruz.

Bu depremi sıfır can kaybıyla, insanlarımızın burnu kanamadan atlatamaz mıydık? Bu deprem canlarımızı teğet geçemez miydi?

Bu mümkün değil miydi?

Japonya’da daha şiddetli depremler oluyor ama kimsenin burnu kanamıyor, hayat normal akışında devam ediyor ya da çok az can kaybıyla ve hasarla...

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Elif Çakır
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