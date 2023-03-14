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Elif Çakır: Erdoğan Meclis’i feshetti mi, feshetmedi mi?

Karar Gazetesi Yazarı Elif Çakır, "Erdoğan Meclis’i feshetti mi, feshetmedi mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Elif Çakır'ın yazısı:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlediği basın toplantısında “Anayasamızın 116’ıncı maddesinin verdiği yetkiyle” diyerek, seçimlerin 14 Mayıs tarihinde “yenilenmesi” kararı verdiğini duyurdu. Karar aynı gün Resmî Gazete’de de yayımlandı.

Erdoğan seçim tarihini önce çekme sebebini özetle şöyle açıkladı:

“18 Haziran üniversite sınav takvimiyle çakışıyordu, ayrıca yüzbinlerce vatandaşımızın hacca gittikleri, dahası okullar tatile girdiği için milyonlarca vatandaşımızın bir kısmının tatile, bir kısmının memleketine gittikleri döneme denk geliyordu.”

Erdoğan bu gerekçelerinin tamamında haklı olabilir, çünkü seçim yarışında partilerin yüzde 50 artı 1’e ulaşması gerekiyor. Tek bir seçmenin bile oyu siyasi partiler için altın kıymetinde. Dolayısıyla hele de işlerin bu kadar zora girdiği bir dönemde Erdoğan’ın bütün bu hesapları yapmasından daha doğal ne olabilir?

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Elif Çakır
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