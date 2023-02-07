Elif Çakır: Büyük devlet, güçlü devlet… İşte, böyle devlet...

İşte Elif Çakır'ın yazısı:

Maraş’ta meydana gelen, kendisiyle birlikte 10 ilimizde taş üstünde taş bırakmayan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin “bu gece son bir asırda yaşanan 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle” sarsıldığını ve “can kaybının nereye yükseleceğini” bilmediklerini söyledi.

Sayın Erdoğan haklı, nitekim ülkemizin saygın deprem bilim adamları da Maraş’ta meydana gelen depremin 1939 depreminden sonraki en büyük felaket olduğunu söylüyorlar.

Evet, öyle büyük bir felaketle karşı karşıyayız ki bu defa iktidar yöneticilerinin “acımız büyük, üzüldük, yaraları saracağız, devlet tüm kurumlarıyla hareket geçmiştir” laflarıyla geçiştirilmeyecek, ayaklarına giydikleri botlarla, başlarına geçirdikleri AFAD şapkalarıyla deprem bölgesinden verecekleri fotoğraflarla geçiştiremeyeceği bir felaket.

Kimse kalkıp yeri ve zamanı değil aklı vermeye, parmağı sallamaya kalkışmasın. Ama şu soruları evet, şimdi sormamız gerekiyor.

Maraş’ta deprem olması devlet yetkilileri için sürpriz miydi...

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