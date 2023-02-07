GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Elif Çakır: Büyük devlet, güçlü devlet… İşte, böyle devlet...

Karar Gazetesi Yazarı Elif Çakır, "Büyük devlet, güçlü devlet… İşte, böyle devlet..." başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Elif Çakır'ın yazısı:

Maraş’ta meydana gelen, kendisiyle birlikte 10 ilimizde taş üstünde taş bırakmayan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin “bu gece son bir asırda yaşanan 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle” sarsıldığını ve “can kaybının nereye yükseleceğini” bilmediklerini söyledi.

Sayın Erdoğan haklı, nitekim ülkemizin saygın deprem bilim adamları da Maraş’ta meydana gelen depremin 1939 depreminden sonraki en büyük felaket olduğunu söylüyorlar.

Evet, öyle büyük bir felaketle karşı karşıyayız ki bu defa iktidar yöneticilerinin “acımız büyük, üzüldük, yaraları saracağız, devlet tüm kurumlarıyla hareket geçmiştir” laflarıyla geçiştirilmeyecek, ayaklarına giydikleri botlarla, başlarına geçirdikleri AFAD şapkalarıyla deprem bölgesinden verecekleri fotoğraflarla geçiştiremeyeceği bir felaket.

Kimse kalkıp yeri ve zamanı değil aklı vermeye, parmağı sallamaya kalkışmasın. Ama şu soruları evet, şimdi sormamız gerekiyor.

Maraş’ta deprem olması devlet yetkilileri için sürpriz miydi...

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Elif Çakır
ÇOK OKUNAN HABERLER
Yapılmayacak denmişti! Müjde geldi, asgari ücrete ara zam! 14 Mayıs’tan önce milyonları sevindirecek Yapılmayacak denmişti! Müjde geldi, asgari ücrete ara zam! 14 Mayıs’tan önce milyonları sevindirecek
Başvurusunu Yapanlar Borçlarından Kurtulacak: PTT borç kapatma desteği Başvurusunu Yapanlar Borçlarından Kurtulacak: PTT borç kapatma desteği
Müşteri olun, 20.500 TL hesabınıza anında yatsın! 3 bankadan dev ödeme duyurusu! Ziraat, Akbank, Denizbank... Müşteri olun, 20.500 TL hesabınıza anında yatsın! 3 bankadan dev ödeme duyurusu! Ziraat, Akbank, Denizbank...
Paranız iade edilecek! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan 500 TL’nizi çekebilirsiniz Paranız iade edilecek! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan 500 TL’nizi çekebilirsiniz
SGK’dan 16.000 TL toplu para ödenecek! Şartları taşıyanlar karşılıksız alacak SGK’dan 16.000 TL toplu para ödenecek! Şartları taşıyanlar karşılıksız alacak
Carrefour kataloğunda dev indirimler! Tavuk ve kırmızı et fiyatları öyle bir düştü ki görenler akın akın gidiyor Carrefour kataloğunda dev indirimler! Tavuk ve kırmızı et fiyatları öyle bir düştü ki görenler akın akın gidiyor
SON HABERLER
Barış Doster: Deprem ve sorumlular Barış Doster: Deprem ve sorumlular
CHP lideri depremin sorumlusunu işaret etti! Açıklamalarda bulundu CHP lideri depremin sorumlusunu işaret etti! Açıklamalarda bulundu
Emekliye Nisan ayında karşılıksız 2500 TL ödeme yapılacak! Az önce onay çıktı Emekliye Nisan ayında karşılıksız 2500 TL ödeme yapılacak! Az önce onay çıktı
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ertelendi mi?
SGK’dan 16.000 TL toplu para ödenecek! Şartları taşıyanlar karşılıksız alacak SGK’dan 16.000 TL toplu para ödenecek! Şartları taşıyanlar karşılıksız alacak
Carrefour kataloğunda dev indirimler! Tavuk ve kırmızı et fiyatları öyle bir düştü ki görenler akın akın gidiyor Carrefour kataloğunda dev indirimler! Tavuk ve kırmızı et fiyatları öyle bir düştü ki görenler akın akın gidiyor
8 Şubat'ta geçerli, depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına Türkiye genelinde indirim! Güncel benzin ve motorin fiyatları 8 Şubat'ta geçerli, depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına Türkiye genelinde indirim! Güncel benzin ve motorin fiyatları
Müşteri olun, 20.500 TL hesabınıza anında yatsın! 3 bankadan dev ödeme duyurusu! Ziraat, Akbank, Denizbank... Müşteri olun, 20.500 TL hesabınıza anında yatsın! 3 bankadan dev ödeme duyurusu! Ziraat, Akbank, Denizbank...